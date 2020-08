Furti e danneggiamenti nelle baite della Val Grande: fermati due uomini

Avevano messo a segno alcuni colpi in baite private della Val Grande. I carabinieri delle stazioni Parco San Bernardino Verbano e Premosello, coadiuvati dai militari del Nucleo radiomobile di Verbania, hanno effettuato il fermo giudiziario di due cittadini, uno di nazionalità dominicana senza permesso di soggiorno e il secondo di nazionalità italiana originario dello Yemen.

I due risultano implicati in episodi di danneggiamento, effrazione e furto con scasso in baite private, all’interno del Parco Nazionale. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche stupefacenti per uso personale. Deferiti alla Autorità giudiziaria secondo le previsioni del codice di procedura penale. .