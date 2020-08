Furto milionario nella villa di Tamara Ecclestone, indagato anche un varesino

C’è anche un varesino tra i sospettati dagli investigatori britannici per il colpo da 60 milioni di euro perpetrato lo scorso dicembre alla villa londinese di Tamara Ecclestone, figlia del magnate Bernie Ecclestone, storico ‘patron’ della Formula 1.

La pista seguita dagli investigatori di Scotland Yard ha portato fino a Milano sulle tracce della “banda degli uomini d’oro”. Due di loro, si scopre ora, sono italiani in attesa della possibile consegna alla giustizia britannica. Sono il milanese A.D., con precedenti, e il suo amico originario della provincia di Varese A.M., incensurato. Su di loro spicca un mandato di arresto europeo verso il quale è stato fatto ricorso.

I due avrebbero, secondo le ipotesi investigative, preso parte al colpo insieme ad una squadra più complessa che ha partecipato all’operazione di dicembre nel ricchissimo quartiere londinese. Il milanese sarebbe uno degli autori materiali che si è introdotto nella casa, l’altro avrebbe partecipato facendo da “palo” all’esterno.

Con loro, però, si sospetta che abbia operato una batteria di ladri professionisti. Del resto non si è trattato di un colpo banale: i ladri avevano preso di mira la residenza da 70 milioni di sterline dell’ereditiera, situata in una delle più eleganti vie della capitale. Una villa di 57 stanze nel quartiere di Kensington sorvegliata 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.