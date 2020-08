Gallarate: una lettera per chiedere il lutto cittadino per don Alberto Dell’Orto

E’ firmata da personalità del mondo della cultura, dello sport e dell’associazionismo cittadino la lettera inviata oggi al Comune di Gallarate per chiedere che domani, in occasione delle esequie di don Alberto Dell’Orto venga proclamato il lutto cittadino

“I sottoscritti firmatari – si legge nella lettera – avanzano cortese richiesta all’Amministrazione comunale di Gallarate affinché prenda in considerazione l’opportunità di dichiarare il lutto cittadino in occasione dei funerali del compianto don Alberto Dell’Orto a cui la nostra città deve moltissimo per la straordinaria attività culturale svolta attraverso il Teatro delle Arti. Qualora per ragioni tecniche o tempistica ristretta ciò non fosse possibile, i firmatari chiedono che venga messa allo studio una forma celebrativa e commemorativa che ricordi questa importante figura anche alle generazioni future”.

Tra i firmatari Salvatore Benvenga (Presidente Fotoclub il Sestante), Cristina Boracchi (organizzatrice di Filosofarti), Beniamino Bordoni (editore), Elio Bertozzi (giornalista), Monica Balabio (direttore del Coro Musica et Ludus), Elena Puricelli Balconi (Teatro delle Arti), Ferruccio Locarno (Vivere Crenna), Angela Gaiazzi (artista), Cinzia Puricelli (Proscenium), Alberto Guenzani (Collana Galerate), Giuseppe Fimmanò, Marcella Magnoli (attrice e costumista teatrale), Marco Montemartini (JLBS Gospel Choir), Salvatore Scalise, Ida D’Angelo (presidente Ass. Buon Vicinato), Dario Kubler, Luciano Spairani (presidente coro D.V.), Sara Magnoli (giornalista), Chiara Ciccocioppo.