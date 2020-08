A Gallarate riaprirà in autunno la biglietteria della stazione, la gestisce Trenord

Buona notizia per Gallarate: dopo mesi di interruzione del servizio, riaprirà in autunno la biglietteria della stazione. Non sarà più gestita da Trenitalia, ma da Trenord, come avevamo anticipato qualche mese fa, nell’articolo in cui sollevavamo il problema.

Pur gestita da Trenord, la biglietteria continuerà a erogare anche titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) anche di Trenitalia: questo vuol dire ad esempio che si potrà comunque acquistare biglietti per i Frecciarossa e Frecciabianca o prenotare i posti sui treni notturni.

Quella di Gallarate era l’ultima biglietteria Trenitalia in provincia, ma la soluzione consentirà di mantenere il servizio. Anzi: di ripristinarlo, visto che era sospeso da mesi (e tra l’altro più di un viaggiatore segnalava problemi con le emittitrici automatiche, nello specifico con i pagamenti elettronici)