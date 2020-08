Galparoli e De Marco: “Forza Italia leale e compatta a sostegno di Fagioli”

Tanto rumore per nulla. Forza Italia zittisce le voci di possibili marcia indietro o rotture con la coalizione che sostiene la candidatura di Alessandro Fagioli a sindaco di Saronno.

Lo fa con le parole di Piero Galparoli, responsabile enti locali, cui fa eco il referente cittadino del partito azzurro, Agostino De Marco, dopo una lunga riunione tenutasi nella serata di lunedì 3 agosto cui hanno partecipato i membri del direttivo cittadino.

«Non c’è stato nessun chiarimento, perchè non era necessario nessun chiarimento – commenta Galparoli -. Forza Italia a Saronno sostiene Alessandro Fagioli, non abbiamo problemi nè con lui nè tanto meno con la Lega e con le altre componenti della coalizione di centrodestra. Nella riunione è stata ribadita la linea del partito, che è quella annunciata pre emergenza Covid e confermata pochi giorni fa da una nota congiunta. Siamo compatti con Fagioli, ora lavoriamo al programma che è la cosa più importante».

Stessa linea espressa da De Marco, che spegne le voci e le indiscrezioni e spiega: «Quella di ieri è stata l’ultima riunione, definitiva. Lo abbiamo già detto e ribadito, non facciamo un discorso legato ai posti, non abbiamo mai fatto pressioni in questo senso. Gli accordi ci sono, sono scritti e non li mettiamo in discussione. Per quanto riguarda il programma abbiamo chiesto pari dignità per tutti i componenti della coalizione, questo sì e lo ribadiamo. Noi due anni e mezzo fa siamo entrati nella maggioranza e abbiamo proposto un’assessore alla Cultura che si è dimostrata brava, capace e competente, Mariassunta Miglino. Proprio competenza, professionalità e capacità sono le caratteristiche che ricerchiamo nei nostri candidati. La lista è pronta, abbiamo avuto due defezioni dovute a motivi personali, ma ci siamo e posso dire che la Miglino sarà la nostra capolista. Nella riunione di ieri sera tutti e venti i partecipanti, tranne uno, si sono detti d’accordo nel sostenere la coalizione di centrodestra, ribadendo la posizione espressa più volte dal partito a livello locale, provinciale e regionale. La lealtà è uno dei valori che ci ha da sempre caratterizzato e Forza Italia sui propri valori ci fa affidamento. Ci possono essere stati ed essere problemi e difficoltà di rapporti, ma si affronta tutto e si supera con la volontà di fare il bene della città. Il centrodestra è la nostra casa, abbiamo una lista con giovani che rappresentano le varie anime di Saronno e che sono sicuro faranno bene e prenderanno tanti voti».