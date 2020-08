Sei gare alle Bettole “nell’antipasto” del Gran Premio

Penultimo appuntamento con la stagione estiva del galoppo a Varese: questa sera – martedì 25 – Le Bettole apriranno le porte per una riunione con sei corse in programma che farà da “antipasto” al Gran Premio Città di Varese in programma sabato 29 agosto.

La serata prenderà il via alle ore 19 e avrà il proprio clou alla quarta corsa, il “Premio Mario Botti” previsto intorno alle 20,30, una trio ad handicap per cavalli protagonisti delle lunghe distanze visto che misura 2.700 metri sulla pista in sabbia. Sei i cavalli nelle gabbie, come sei sono quelli iscritti alla prova di apertura, il “Premio Aiello”, una maiden da vivere tutta d’un fiato visti i mille metri del tracciato.

Ben più frequentata la seconda corsa, il “Premio Rossini” riservato agli amatori e inserito nel palinsesto dell’ippica nazionale: dodici i cavalli al via e tanta incertezza sulla distanza dei 1.500 metri. Interessante e – sulla carta – piuttosto combattuto il “Premio Innocenti”, handicap con otto purosangue di 3 anni pretendenti al successo. Anche gli ultimi due appuntamenti odierni, il “Carlo Panici” e il “Terenzio Manili” (quest’ultimo per amazzoni e gentlemen) saranno disputati sulla sabbia, un accorgimento utile a preservare il manto della pista in erba in vista del “Città di Varese” del quale parleremo più diffusamente nei prossimi giorni.