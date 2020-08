Gilli presenta la lista dei candidati: “Persone valide che hanno il desiderio di servire la città”

Sono 24 i candidati per ognuna delle due liste che supporteranno Pierluigi Gilli alle elezioni amministrative del prossimo 20 e 21 settembre, una lista politica composta da Italia Viva, Azione, +Europa e una lista di carattere civico “Con Saronno”.

«La compagine di candidati che presentiamo alla città è composta da persone che desiderano mettersi al servizio della città – ha commentato il candidato sindaco Pierluigi Gilli -. Persone molto valide, di ogni estrazione sociale e provenienti da tutte le zone di Saronno. C’è una buona rappresentanza delle scuole e dei giovani e abbiamo persone che svolgono attività di diverso tipo».

Diversi gli argomenti toccati da Gilli durante la serata, tra cui lo spinoso tema dell’ospedale di Saronno, su cui l’ex primo cittadino ha dichiarato: «Il problema dell’ospedale non è tanto dei soldi e delle strutture, ma come per tanti altri ospedali è quello del personale. Se non ci sono medici e infermieri, ci può essere una struttura bellissima ma che non funziona. Non compete alle amministrazioni comunali occuparsi dell’ospedale, ma è chiaro che se tutte le amministrazioni dei comuni che gravitano intorno all’ospedale di Saronno si mettessero insieme e andrebbero a fare pressione a Regione Lombardia, qualcosa si riuscirebbe ad ottenere»

Gilli ha poi rivolto qualche stoccata all’amministrazione uscente. Dall’operato degli ultimi mesi: «Gli amministratori attuali dovrebbero avere un minimo di prudenza perché non è detto che tra poco più di un mese ritornino ancora ad essere i reggitori di Saronno. Non ci devono quindi mettere di fronte a fatti compiuti: in questi mesi hanno dato più concessioni edilizie di quelle che forse ho dato io in 10 anni. La cosa è irresponsabile se non arrogante», alla chiusura degli uffici comunali: «Mi sembra assurdo che per avere un documento si debba prendere appuntamento e che non si riesca ad organizzare la riapertura del Comune in sicurezza».

Gilli ha infine parlato dell’influsso che la pandemia ha avuto sulla vita delle persone, con una evidente modificazione delle abitudini di vita e quindi la necessità che il Comune intervenga a sostegno delle famiglie in difficoltà, rivolgendo inoltre dure critiche all’amministrazione Fagioli per come ha gestito la questione dei bonus spesa / pacchi alimentari finanziati dal governo centrale.

«Non possiamo rivivere il periodo che ci fu 20 anni fa, quando i soldi giravano. Dovremo accontentarci di fare non tanto, ma in maniera immediata e programmata – ha concluso Gilli -. Nella stesura del programma i candidati mi hanno dato suggerimenti notevoli e importanti. Siamo persone normali che guardano alla propria con città con affetto».

Di seguito i nome dei candidati presentati:

Lista civica “Con Saronno – Gilli Sindaco”

Francesco Banfi

Luigi Altobelli

Marco Benedetti

Graziana Casetto

Lisalberta Castaldi

Cesare Cenedese

Massimo Colombo

Erik Congiusti

Giuseppe D’Elia

Sergio Giacometti

Maria Cristina Gianquinto

Marta Gilli

Luigi Fabio Leto

Angelo Leva

Camilla Marsili Libelli

Giorgio Fabrizio Monti

Gabriele Musarò

Carla Negrini

Davide Nevoso

Giorgia Renoldi

Giuseppe Santoro

Fabio Sardella

Maristella Temporiti

Chiara Volontè

Lista politica “Azione, Italia Viva, +Europa, Unione italiana”

Silvio Barosso

Deborah Basileo

Gabriele Busnelli

Luciano Cairati

Andrea Carli

Marco Caronni

Vincenzo Garaglia

Annalaura Giannelli

Danilo Gusella

Ambrogio Mantegazza

Marco Marazzi

Alessandra Caterina Masini

Francesco Muscolino

Riccardo Onida

Fabio Pagani

Paola Proverbio

Anna Lisa Renoldi

Francesco Ricca

Roberta Ricco

Rita Romano

Davide Rossin

Laura Sali

Augusto Zamagna

Tatiana Zanco