Gilli: “Salvini e Fontana sono i benvenuti a Saronno, libertà di pensiero va rispettata”

Il candidato sindaco Pierluigi Gilli commenta sulla propria pagina Facebook l’arrivo in città del senatore ed ex Ministro degli Interni Matteo Salvini e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che saranno presenti a Villa Gianetti oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 17:30 a supporto del candidato sindaco leghista Alessandro Fagioli.

«Con spirito civico e senso delle istituzioni – dichiara Gilli – insieme a tutti i candidati delle liste che sostengono la mia candidatura a Sindaco, diamo un cordiale benvenuto a Saronno al Presidente della Regione Lombardia, Avv. Attilio Fontana, al Senatore Matteo Salvini, già Ministro degli Interni e Segretario della Lega, nonché a tutti gli importanti esponenti politici della Lega ed ai loro simpatizzanti, che oggi converranno a Saronno. Ci auguriamo con loro che la loro manifestazione elettorale si svolga in perfetto ordine e tranquillità, rispettosi come siamo delle libertà di pensiero, di parola, di manifestazione, garantiti dalla nostra Costituzione. Deprechiamo sin d’ora i minacciosi avvisi di ostilità di taluni facinorosi, che dimostrano intolleranza colpevole per la serena convivenza tra i Saronnesi e arrogante disprezzo per opinioni diverse. Speriamo, infine, che gli ospiti illustri apprezzino il lavoro inconsueto e veramente straordinario dell’uscente Amministrazione per tirare a lustro in loro onore i luoghi oggi visitati, per dare un’immagine di decoro e di efficienza. Tutti i Saronnesi desiderano che i beni comunali siano in buone condizioni manutentive costantemente e non soltanto in occasioni straordinarie come questa, che ha avuto prodigiosi effetti taumaturgici. Benvenuti a Saronno!».