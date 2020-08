I giovani di Laveno raccolgono i rifiuti sulla spiaggia del Fortino

Si sono dati appuntamento tramite i social per pulire la spiaggia del Fortino e oggi hanno portato a termine la loro missione: sacchi della spazzatura pieni di plastica, ma anche ruote, lastre di ferro, televisori vecchi, sdraio arrugginite e tanto altro, raccolti nella piccola darsena e accatastati per essere portati in discarica.

Un “bel bottino” per il gruppo di ragazzi e ragazze che hanno deciso di dedicare il proprio tempo per la spiaggia: hanno prima pulito la zona del parcheggio e poi quello di accesso al lago.

A fornire i sacchi e i guanti per la raccolta è stata l’amministrazione comunale che ha visto dei suoi rappresentati partecipare all’iniziativa: l’attuale vicesindaco e candidata alla prossime elezioni Silvia Bevilacqua e il consigliere comunale Valerio Langè. Durante la pulizia tutti hanno indossato la mascherina. L’iniziativa è stata invece organizzata dal gruppo di giovani che hanno fondato la pagina Instagram Lavencity.

Solo qualche giorno fa invece, era stato un piccolo “eroe” dell’ambiente a far parlare di se: Matteo, 7 anni, e cinque sacchi della spazzatura raccolti alla spiaggia delle Arianne.