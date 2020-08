“Giovinette”: in un libro la storia vera delle calciatrici che sfidarono il Duce

Sarà presentato mercoledì 2 Settembre ore 18,00 al Parco di Villa Toeplitz per il ciclo “Giardini letterari” il volume di Federica Seneghini “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” con un saggio di Marco Giani.

L’appassionante storia vera delle sportive che scesero in campo contro Mussolini. Letteralmente.

Rosetta, con i suoi sedici anni e nell’animo il sacro fuoco del calcio. Giovanna, per cui l’avventura della squadra è anche un gesto politico. Marta, saggia e posata ma determinata a combattere per la libertà di giocare. E poi la coraggiosa Zanetti che dà il calcio d’inizio, la stratega Strigaro che scrive ai giornali, la caparbia Lucchi che stenta a vincere l’opposizione paterna… Sono le amiche che all’inizio degli anni Trenta danno vita al Gruppo femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile in Italia. Ma l’Italia di allora è fascista e man mano che il gruppo si allarga, diventa una vera formazione e comincia a far parlare di sé sui giornali, il regime entra in allarme. Certo, queste giovinette si sono date tempi di gioco più brevi e regole più leggere, assicurando di non voler compromettere la loro «funzione primaria» di madri. Scendono in campo con i calzettoni e la gonna nera per non offendere la morale. Ma sono comunque donne e il calcio è uno sport da maschi. Per tacere del fatto che Giuseppe, il marito di Giovanna, finisce nei guai con la polizia politica. Federica Seneghini racconta come un romanzo la storia di amicizia, di gioco e di lotta di queste pioniere del calcio, tra esaltanti vittorie, umilianti battute d’arresto, alleati inattesi e irriducibili nemici. Attentamente ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che ripercorre decenni di discriminazione femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente del nostro passato è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente.

L’autrice Federica Seneghini è giornalista del «Corriere della Sera» nella redazione online e a capo della squadra social del quotidiano di via Solferino, Marco Giani storico e insegnante, è membro della Società Italiana di Storia dello Sport. È autore di diversi articoli accademici sul calcio femminile in Italia. Converseranno con il prof. Antonio Maria Orecchia docente di Storia Contemporanea del corso di Storia e Storie del mondo contemporaneo dell’Università dell’Insubria

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria :

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-116193189959

info: giardiniletterari@gmail cell : 3396177718