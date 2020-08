Una serata estiva in sella alla bici, in autogestione e nel rispetto delle norme vigenti. (Foto Facebook)

L’appuntamento è per venerdì 7 agosto con il “Giro del lago di Varese” con la Funtos Bike.

La partenza è prevista per le ore 19 al Lungolago di Gavirate. Il programma prevede un giro in senso antiorario sulla ciclabile del lago, in autogestione e nel rispetto delle regole.

L’iniziativa avrà ovviamente un fine benefico: con la raccolta delle offerte verrà fatta una donazione in beneficenza.