Gorduno: un camion carico di veicoli da cantiere si ribalta sullo svicolo della A2

Ha avuto importanti ripercussione sul traffico l’incidente della circolazione stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi nel Bellinzonese.

Verso le 16 un 43enne autista italiano domiciliato in Riviera alla guida di un camion con rimorchio con targhe ticinesi, che trasportava veicoli da cantiere, si è ribaltato sullo svincolo dell’autostrada A2 in territorio di Gorduno. Giunto all’entrata autostradale poco prima dell’area di servizio Bellinzona nord, l’autista ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato perdendo il pesante carico.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona, gli addetti dell’Unità territoriale 4 e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all’autista lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale. Stando ad una prima valutazione medica il 43enne ha riportato serie ferite ma non è in pericolo la vita.

L’incidente ha richiesto la chiusura dell’entrata autostradale di Bellinzona nord, in direzione sud, per consentire le operazioni di sgombero e i rilievi. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino in serata.