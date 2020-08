Gran turismo: primo podio su Ferrari per Alessio Rovera. La Nova Race fa il pieno in GT4

Un podio sfiorato e uno centrato: buono il bilancio di Alessio Rovera nella prima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) versione Sprint disputata sul circuito romagnolo di Misano con i colori del team AF Corse e con una Ferrari 488 GT3. Quarto posto in Gara1, terzo in Gara2 per il varesino, campione uscente del campionato Sprint, affiancato da un altro giovane lombardo, Giorgio Roda.

Rovera si è messo in luce a Misano grazie a una serie di “mosse” interessanti: miglior tempo nelle libere del venerdì, pole position per gara2 (su giro secco) e gran rimonta nella gara1 di sabato, quando ha portato la Ferrari numero 71 a un passo dal podio, dalla decima alla quarta posizione a meno di 6″ dall’Audi R8 di Agostini-Mancinelli prima classificata. In gara2, purtroppo, Rovera è stato bruciato in avvio da un’altra Ferrari, quella di Cressoni e Mann, ma ha mantenuto la piazza d’onore sino al cambio; Roda è anche riuscito a salire per qualche giro in prima posizione ma poi – dopo l’ingresso di una safety car che non ha certo agevolato la Ferrari di AF Corse – ha concluso la prova in terza piazza, alle spalle di Galbiati-Venturini (Lamborghini Huracan-Imperiale) e di Ferrari-Zampieri (Mercedes Amg-AKM).

«Weekend complicato per il caldo torrido, ma abbiamo dimostrato competitività: la squadra è stata perfetta in ogni sessione e abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo posti – ha spiegato a caldo Rovera – Sono contento per questo primo podio con la Ferrari condiviso con Roda. La serie Sprint è sempre molto competitiva ma noi ci siamo e puntiamo a replicare quanto di buono visto a Misano anche nei prossimi appuntamenti».

GT4: BRILLA NOVA RACE

Fa festa il team Nova Race di Jerago con Orago che schierava al via ben tre Mercedes Amg GT4 a Misano; le frecce d’argento hanno brillato soprattutto in Gara 2 dove il giovane equipaggio formato da Luca Segù e Francesco De Luca si è imposto nella graduatoria assoluta della classe, precedendo di 16″ la Porsche Cayman del team Ebimotors condotta dal bustocco Paolo Gnemmi e dal toscano Riccardo Pera. Segù e De Luca avevano conquistato il secondo posto anche in Gara1, quella vinta da Riccitelli e Guerra, e sono così in testa alla graduatoria dopo il primo weekend. Nova Race ha incassato anche un primo e un secondo posto tra gli amatori (Am-Am), in Gara 1 con il varesino Luca Magnoni (1°)e in Gara2 con il bustocco Carlo Mantori (2°), da solo in abitacolo dopo il forfait dovuto a motivi fisici di Alessandro Marchetti, costretto a lasciare dopo le prove libere per il forte mal di schiena. Niente podio invece per Sabino De Castro, campione uscente di GT4 Sprint, che ha chiuso con un quarto e un sesto posto insieme a Piccioli sull’altra Cayman Ebimotors.

Dopo i primi due weekend di gara nel giro di tre settimane, ora il CIGT si prende una pausa sino a fine mese: il prossimo appuntamento sarà dedicato alla Serie Endurance tra il 29 e il 31 agosto sul tracciato di Imola che proprio quest’anno ritroverà anche la Formula Uno.