Grande successo per la “musica da film” ai Giardini Estensi

Grande successo per il concerto organizzato dall’amministrazione varesina grazie alla collaborazione con il maestro Fabio Sartorelli nello scenario dei Giardini Estensi.

Domenica 2 agosto sul palco allestito nel cortile d’onore di Palazzo Estense sono saliti i musicisti Elena Piva e Luca Stocco, rispettivamente prima arpa e primo oboe dell’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano.

Protagoniste sono state le più belle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema suonate, dalle musiche di Nicola Piovani del film “La vita è bella” a quelle realizzate da Ennio Morricone per “C’era una volta il West” e “Nuovo Cinema Paradiso” passando da Luis Bacalov con la colonna sonora composta per “Il postino” e fino alle musiche del capolavoro “Il Padrino” domenica 2 agosto sarà una occasione imperdibile per ascoltare un’ora di grandi musiche che hanno fatto la storia del cinema.

Una serata di grande musica ma anche di solidarietà. Il concerto è stato gratuito ma è servito per promuovere il progetto “Varese Aiuta” attraverso il quale i cittadini, privati, imprese, fondazioni e associazioni potranno contribuire al sostegno di chi è più in difficoltà, unendo le forze al grande lavoro che ogni giorno i servizi sociali di Palazzo Estense già portano avanti.

Chi volesse contribuire lo può fare seguendo queste indicazioni

Per fare una donazione al Fondo di mutuo soccorso: IBAN IT65 R 05696 10801 000095004X02

Conto intestato a: Comune di Varese conto di Mutuo Soccorso e Solidale del Comune di Varese