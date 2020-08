“I have a dream”: Varese dice no a razzismo e fascismo

Doveva svolgersi domani, venerdì 28 agosto, la manifestazione regionale contro il razzismo e il fascismo organizzata a Varese da “Un’altra storia“. La data non era casuale, ma era stata scelta per ricordare l’anniversario della celebre Marcia su Washington per il lavoro e per la libertà, occasione dello storico discorso di Martin Luther King, “I have a dream”, che si svolse il 28 agosto 1963.

A causa delle pessime previsioni meteo per venerdì, sabato e domenica, gli organizzatori hanno dovuto però rinviare l’evento a venerdì 11 settembre.

«Per la prima volta a Varese, volevamo ricordare questo evento con una manifestazione regionale antirazzista e antifascista – spiega Giuseppe Musolino, di Un’altra storia – Le previsioni ci hanno costretto a cambiare data, ma quella scelta, l’11 settembre, è comunque una data da ricordare, perché, oltre all’anniversario delle Torri gemelle si celebra l’anniversario del colpo di Stato in Cile e l’uccisione di Salvator Allende».

«Abbiamo convocato una Manifestazione non violenta, colorata (le persone e le Organizzazioni potranno partecipare liberamente con bandiere, striscioni, cartelli, ecc.) e animata con musiche, danze, interventi, mostre e street art, seguendo lo spirito della manifestazione originaria, in cui ricordiamo che cantarono anche Bob Dylan, Joan Baez e Mahalia Jackson».

La manifestazione si terrà in piazza Repubblica, a Varese, a partire dalle 17.30, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

All’evento parteciperanno artisti, musicisti e associazioni che numerose hanno aderito alla proposta.

Qui i dettagli del programma e tutte le associazioni che ad oggi hanno aderito.