Il vicesindaco di Angera accolto a Norcia: “La comunità varesina è stata vicina dopo il terremoto”

«La comunità varesina è stata vicina al nostro territorio dopo il 2016». Una piacevole sorpresa questa mattina, mercoledì 12 agosto, per Nicola Alemanno, primo cittadino di Norcia, città dell’Umbria colpita dal terremoto quasi quattro anni fa, che ha accolto il vicesindaco di Angera Marco Brovelli.

«Queste visite inaspettate sono sempre molto gradite – ha commentato Alemanno -. Ancora una volta la testimonianza che siamo rimasti nel cuore di tanta gente».

In vacanza in Centro Italia insieme alla moglie Elena e al cane Benny, Brovelli si è infatti fermato in città per salutare l’amministrazione comunale rimanendo piacevolmente colpito da come la comunità si sia ripresa dopo la tragedia del terremoto: «Norcia mi è rimasta nel cuore – ha dichiarato Brovelli, immortalato per una foto commemorativa postata sui profili del comune umbro -. Fa immensamente piacere oggi vedere il corso e la piazza piena di gente».