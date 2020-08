Imparare a fotografare le stelle dall’Osservatorio astronomico di Varese

La Società Astronomica Schiaparelli ha deciso di organizzare, per l’autunno/inverno 2020, uno speciale corso di astrofotografia del cielo notturno e dei fenomeni astronomici, dedicato sia agli appassionati della materia sia ai neofiti che, dotati di fotocamera digitale, si vogliono cimentare nella fotografia astronomica.

Il corso comincerà il 23 settembre alle ore 21 e prevede 5 lezioni teorico-pratiche e due workshop finali, tutti il mercoledì, fino al 28/10. I partecipanti dovranno recarsi in Osservatorio con la propria camera fotografica completa di accessori ed obiettivi.

Avrà un costo per persona di 70 euro, e le lezioni si terranno presso l’Osservatorio di Campo dei Fiori a cura dei soci dell’ Associazione. In caso di maltempo (pioggia/neve) la lezione sarà spostata al mercoledì successivo.

Il corso va prenotato inviando una mail a astrogeo@astrogeo.va.it ed avrà una capienza massima di 12 persone, limitazione dovuta al piano sicurezza legato al COVID-19.

Il programma del corso è il seguente:

23 SETTEMBRE – Basi di fotografia digitale – Alberto Milani

30 SETTEMBRE – Fotografia a grande campo – Federico Bellini e Alessio Medda

7 OTTOBRE – Fotografia sul campo: aurore boreali e eclissi solari – Giuseppe Piccinotti

14 OTTOBRE – Foto deep-sky (profondo cielo) – Michele Calabrò e Andrea Aletti

21 OTTOBRE – Il post-processing – Luca Ghirotto e Michele Calabrò

28 OTTOBRE – Workshop in Osservatorio I

4 NOVEMBRE – Workshop in Osservatorio II