Incendio in un appartamento a Parabiago, soccorse 12 persone per intossicazione

Questa notte, 24 agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano sono intervenuti a Parabiago per un incendio scoppiato poco dopo le 5 in un appartamento in via Luigi Enaudi, le cui cause sono ancora da accertare. Dodici le persone della palazzina soccorse per intossicazione da monossido di carbonio. Solo la persona che si trovava nell’appartamento interessato dall’incendio è stata portata in Pronto Soccorso con l’ambulanza per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Legnano.