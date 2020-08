Incendio in un deposito di attrezzi, vigili del fuoco al lavoro a Cadegliano Viconago

Per cause in fase di accertamento un deposito per attrezzi sito nelle vicinanze di un abitazione è stato interessato da un incendio a Cadegliano Viconago, in via Arbizzi.

All’interno del manufatto erano presenti alcune bombole di Gpl, che avrebbero portato a problemi ben più seri.

I vigili del fuoco delle sedi di Luino e Varese intervenuti con due autopompe hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.