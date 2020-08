Ivan Basso: “La nostra provincia può scrivere nuove pagine di storia dello sport”

«Sono felicissimo. Sarà una parola scontata, in casi come questi, ma vi assicuro che racchiude in sé tutto quel che provo in questo momento». Ivan Basso è stato l’architetto dell’operazione che ha portato Eolo a diventare – dal 2021, per tre anni – lo sponsor principale dell’attuale team Kometa-Xstra, una “mossa” che porterà a Busto Arsizio la base operativa di una squadra che salendo di categoria vuole anche diventare un grande punto di riferimento per il mondo del pedale.

«Abbiamo lavorato a lungo per mettere a punto questa operazione e sono contento che sia andata in porto anche per lo staff che mi sostiene, mi supporta e mi sopporta – spiega Basso a VareseNews nel mezzo di una mattinata con il telefono bollente – È stato un lavoro duro, nel quale ho messo la stessa determinazione che avevo quando correvo in bicicletta: ora mi sento di dover ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Dallo staff (Basso è nel terzetto al comando della squadra insieme ai fratelli Contador, Alberto e Fran ndr), come ho detto, a Kometa che continuerà al nostro fianco fino naturalmente a Luca Spada la cui amicizia viene prima ancora della partnership». (nella foto: Luca Spada – a sinistra – e Ivan Basso in tenuta ciclistca)

«E – prosegue il campione di Cassano Magnago, oggi 42enne – sono orgoglioso della volontà di portare a Busto Arsizio, all’interno del campus di Eolo, la sede operativa della squadra: nel ciclismo non abbiamo uno stadio o un palazzetto di riferimento come accade per il calcio o per il basket, però avere un luogo dove incontrarsi, prepararsi, parlare dei progetti e confrontare le idee è fondamentale. Ed è bellissimo che nasca nella nostra provincia».

E proprio la presenza sul territorio è uno degli elementi più interessanti e ambiziosi dell’intera vicenda. «Il Varesotto è una terra che ha fatto in tante occasioni la storia dello sport in diverse discipline – ricorda Basso – grazie a grandi atleti, squadre leggendarie ma anche grazie a progetti innovativi e vincenti. L’operazione del team Eolo-Kometa vuole andare in quella direzione, vuole scrivere nuove pagine di storia sportiva. Quando io ero ragazzino sognavo di vestire, da grande, le maglie delle grandi formazioni italiane dell’epoca: la Carrera, la Polti e via dicendo: con la nostra iniziativa spero davvero che tanti giovanissimi atleti si mettano in sella sperando un giorno di correre per la Eolo-Kometa».