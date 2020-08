La piscina di Moriggia a Gallarate riapre venerdì 14 agosto 

«Ci eravamo presi l’impegno di riaprire entro due settimane dalla consegna e contiamo di mantenere l’impegno».

Emilio Bonzanini, di Acqua1Age asd, nuovo gestore della piscina di Moriggia a Gallarate, annuncia finalmente la data di riapertura dell’impianto di via Gramsci, chiusa da fine febbraio. «Abbiamo fissato la data di riapertura per venerdì 14 agosto».

«È un bel centro polifunzionale. Anche se la concessione è per un periodo limitato abbiamo intenzione di promuovere da subito i campi da tennis e calcetto». E per quest’ultimo si avvarranno come direttore tecnico di Marco Brigo, «un collaboratore d’eccellenza».

Riaprirà anche il bar, «abbiamo preso contatti con gestori già presenti con Amsc, per il periodo rimanente dell’estate».

«Come promesso Gallarate torna ad avere una piscina entro metà di agosto» dice il sindaco Andrea Cassani. L’itinerario negli ultimi anni è stato – per usare un eufemismo – accidentato, ma certo la riapertura quantomeno restituisce l’impianto all’uso. «Non ci interessa il numero di clienti: mi interessa il servizio, non mi interessa che sia presa d’assalto».

Bonzanini con il sindaco Cassani e l’assessore allo sport Claudia Mazzetti. Sullo sfondo si sta riempiendo la piscina da 50 metri

I lavori a Moriggia ora sono in pieno svolgimento: svuotate le vasche, sanificato tutto (con intervento di un’impresa specializzata, raccontavamo già nei giorni scorsi), adesso si rimette l’acqua. «Entro martedì dovremmo avere le vasche riempite: due vasche baby, vasca da 50 metri e vasca tuffi».

Da mercoledì verranno sanificati gli interni, mentre «da lunedì una squadra di cinque giardinieri lavorerà per tre giorni per sistemare il parco, bellissimo ma immenso», dice con un sorriso Bonzanini.

Gli spazi verdi sono in effetti molto ampi e, al di là delle vasche, il lavoro per sistemare tutte le aree non manca.

L’area di fronte al bar mostra i segni di mesi di chiusura: nei prossimi giorni si interverrà anche qui

Dal 14 agosto si torna a nuotare dunque.

E chi aveva abbonamenti o altri titoli emessi da Sporting Club Verona e non utilizzati? «Già in un altro caso siamo subentrati in un centro dopo un fallimento del precedente gestore: in quel caso abbiamo concordato con gli utenti, anche qui valuteremo caso per caso». Chi avesse ore residue o periodi di validità limitati, fa intendere Bonzanini, non dovrebbe avere problemi.

La gestione dell’impianto richiederà circa quindici persone, «non tutti in full time»: «Abbiamo recuperato le migliori risorse dal precedente gestore, altre risorse di qualità verranno da Castano e Gavirate», gli altri due impianti gestiti dalla società.

E dopo l’estivo? «Riapriremo subito le iscrizioni su corsi in acqua e fitness: per ottemperare alle misure antiCovid dovremo ridurre il numero partecipanti per corso, quindi dobbiamo adeguare le prenotazioni».

Fin qui la riapertura. Poi c’è l’orizzonte del rinnovo dell’impianto: Acqua1Village si è impegnata a presentare entro gennaio 2021 un progetto di ammodernamento in project financing. «Ma nell’interesse dei gallaratesi intendiamo anticipare i tempi» dice Bonzanini. «In modo anche importante», vale a dire già nel 2020.