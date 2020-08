La ripartenza della scuola a Luino e Germignaga: niente doppio viaggio per gli autobus

Piccolo è bello. Soprattutto per quanto riguarda i trasporti pubblici per le scuole in tempi di epidemia. L’assessore all’Istruzione di Luino, Pier Marcello Castelli, può tirare un sospiro di sollievo e considerare risolto il nodo del doppio viaggio per gli autobus scolastici (manca ancora la conferma ufficiale di regione Lombardia) perchè i famigerati 15 minuti che il comitato scientifico suggeriva di non superare su un mezzo pubblico affollato, verranno conteggiati a partire dall’ultima fermata prima dell’arrivo a scuola e non dalla prima fermata: «Abbiamo calcolato che la distanza tra l’ultima fermata e la scuola non supera i 5 minuti di viaggio, quindi sarà possibile fare un solo giro come accadeva in precedenza». La novità è emersa questa mattina durante l’ultimo incontro tra l’assessore, i dirigenti scolastici e il rappresentante di Autolinee Varesine che ha anticipato quella che sarà la decisione che verrà assunta da Regione Lombardia.

Resta da valutare la linea di trasporto scolastico per la scuola elementare di Voldomino. Gli iscritti sono pochi e si vorrebbe sostituire con il pedibus ma l’assessore sta facendo fatica a trovare disponibilità tra i genitori ad accompagnare i bambini: «Il pedibus è consigliato anche per il benessere fisico dei bambini che farebbero un po’ di attività motoria prima della scuola – spiega l’assessore – detto questo non ha senso mantenere una linea di trasporto pubblico sulla frazione per 5 bambini, che comunque vivono in un raggio di qualche centinaio di metri dalla scuola».

Per quanto riguarda la mensa scolastica le capienze delle aree verranno ridotte e quindi si prevede l’erogazione di pasti all’interno delle aule almeno per il 50% degli alunni. Da quest’anno debutta anche l’iscrizione on line al servizio mensa e la possibilità di comunicare sempre via internet se il proprio figlio ha una dieta particolare da seguire oppure la sua assenza da scuola.

La questione del distanziamento nelle aule è sostanzialmente risolto. Alle medie verranno realizzate due aule all’interno della vecchia palestrina: «C’è già un progetto pronto per la realizzazione ma non saranno pronte prima di ottobre» – conclude Castelli. Per il pre e post scuola si stanno raccogliendo le iscrizioni ma al momento non c’è ancora il numero minimo.

A Germignaga il rientro a scuola è oggetto di un lungo lavoro che va avanti da settimane. Il sindaco Marco Fazio ha ancora un nodo da sciogliere, quello dei trasporti in attesa che Governo e Regioni risolvano l’impasse e in attesa di una nuova ordinanza in vece di quella che scade il 7 settembre. Se passerà la linea preannunciata da Autolinee Varesine a Luino, anche Germignaga potrà tirare un sospiro di sollievo.

«Siamo riusciti a risolvere il problema degli spazi sia alle elementari che alle medie – spiega – senza opere murarie e senza chiedere spazi all’esterno. Anche per la mensa siamo riusciti a trovare una quadra e i costi aggiuntivi sono a carico dell’amministrazione che manterrà invariate le tariffe. La distribuzione dei pasti avverrà classe per classe ma riusciremo ad evitare le porzioni monodose sigillate». Nulla da fare, infine, per i servizi di pre e post scuola che «per quest’anno non potremo assicurare a causa del problema dei gruppi interclasse. I ragazzi di classi diverse non potranno stare insieme per evitare possibili focolai e quindi non riusciamo ad assicurarlo» – ha spiegato il sindaco.