La salute del nostro corpo, fra sport e alimentazione

Negli ultimi decenni è aumentata in modo importante l’attenzione alla forma fisica. Sicuramente i nuovi canoni estetici impongono un sempre crescente interesse verso quello che è lo sport, in tante varianti, utile per mantenere il nostro corpo in allenamento e, a ruota, quasi come naturale conseguenza, ne è nata una forma di cultura di massa più attenta alle abitudini alimentari e più cosciente dell’importanza delle scelte nutrizionali rispetto alla nostra condizione fisica, sia per quanto riguarda l’aspetto estetico che per il punto più importante, la salute del nostro corpo.

Lo sport e l’alimentazione

L’allenamento costante, in palestra con le diverse forme e le mille varianti di attività che ormai ci vengono proposte – dal pilates allo spinning, passando per le decine di soluzioni alternative presenti nel mondo della attività aerobica – oppure all’aria aperta, con sempre più persone che si dedicano al podismo, ha modificato la nostra cultura in tema di attività fisica.

Nessuno sport, da solo, è sufficiente a mantenerci in forma. Il nostro corpo ha bisogno più di tutto di una alimentazione bilanciata che ci permetta di assumere quotidianamente i giusti elementi nutritivi. Quello che ci sentiamo di suggerire è di non farlo in modo casuale o poco professionale: le diete dell’amico o quelle per sentito dire non sono probabilmente le più adatte al nostro corpo. Ognuno di noi infatti ha caratteristiche individuali uniche e ha bisogno di una alimentazione estremamente personalizzata perché sia efficace e, soprattutto, salutare. Per questo, in assoluto per tutti ma in particolar modo per chi svolge attività sportiva di qualsiasi genere, l’ideale è farsi guidare da uno specialista in grado di affiancarci e consigliarci, in ogni periodo dell’anno, per poter seguire il regime alimentare più indicato per noi.

Le proprietà della frutta secca

In tutto questo si inserisce sicuramente un settore che, soprattutto negli ultimi anni, ha guadagnato sempre più fiducia da parte degli alimentaristi, dei nutrizionisti e dei dietologi: quello della frutta secca, come ad esempio quella di www.madiventura.it. Le noci, le mandorle, le arachidi e tutte le altre tipologie di frutta secca sono elementi molto ricchi di vitamine, sali minerali, fibre e proteine in grado di reintegrare le perdite dell’organismo causate dalla sudorazione e dall’attività fisica.