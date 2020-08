La UYBA torna in campo contro Chieri

Martedì 1 settembre sarà una data importante per le farfalle della Unet e-work Busto Arsizio che dopo il lockdown che aveva bruscamente interrotto lo scorso campionato, tornano in campo nel secondo turno dei quarti di finale della Supercoppa contro la Reale Mutua Fenera Chieri delle ex Villani e Grobelna.

Si gioca per il secondo turno (in pratica un quarto di finale) della Supercoppa Italiana, evento fortemente voluto come grande ouverture della stagione da Lega Pallavolo Serie A Femminile che avrà il suo culmine nel prossimo week end in Piazza dei Signori a Vicenza con la Final Four.

La UYBA, saltato il primo turno per la non iscrizione di Filottrano e Caserta, affronterà in gara secca la formazione piemontese, qualificata dopo aver battuto per 3-0 la Zanetti Bergamo.

In un Palayamamay ancora chiuso al pubblico (le direttive della Federazione per il contrasto al Covid sono arrivate solo pochi giorni fa e non c’era il tempo per approntare tutte le misure necessarie per permettere l’accesso in sicurezza ai tifosi), coach Fenoglio farà il suo debutto ufficiale come sulla panchina biancorossa e potrà fare un primo test del lavoro fin qui svolto.

In campo dovrebbe schierare la palleggiatrice Poulter, in diagonale con Mingardi, Olivotto e Stevanovic al centro, capitan Gennari ed Escamilla in banda, Leonardi libero.

Dall’altra parte della rete coach Bregoli dovrebbe puntare sulla regia di Bosio in diagonale con Laak, la tradatese Mazzaro e Guarena al centro, l’albizzatese Perinelli e Villani in banda e De Bortoli libero.

La partità inizierà alle ore 18 e verrà trasmessa in live streaming sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A Femminile.

La capitana Alessia Gennari è entusiasta do tornare a giocare e ha buone sensazioni rispetto al livello di preparazione di tutta la squadra: “Abbiamo lavorato tanto e ora siamo curiose di vederci in campo: martedì sarà infatti la nostra prima partita della stagione. Ho sensazioni positive, abbiamo spinto moltissimo nella preparazione e i risultati si vedranno sul lungo termine, ma già ora vedo nel gruppo grande entusiasmo. Chieri è una buona squadra che ha cambiato poco rispetto all’anno scorso: l’alzatrice gioca una palla molto veloce per cui sarà importante battere bene per limitarne l’azione. Non so se rispetto alla prima gara giocheranno le due giocatrici americane, Grobelna e Zambelli, ma in ogni caso ci teniamo a fare bene e a raggiungere la Final Four”.

Unet e-work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Fenoglio, 2° Marco Musso.

Reale Mutua Fenera Chieri: 1 Alhassan, 3 Perinelli, 4 Bosio, 5 Frantti, 6 Meyer, 7 Gibertini, 8 Grobelna, 9 Villani, 10 De Bortoli, 11 Laak, 12 Mazzaro, 15 Guarena, 18 Zambelli, 21 Meijers. All. Bregoli, 2° Sinibaldi.