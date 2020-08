L’associazione Marevivo Varese chiede un approfondimento sul progetto per via Selene

Un tavolo condiviso per approfondire il progetto previsto per via Selene, dove passerà la rotonda e la nuova strada di collegamento che rientrano nell’ambito dei lavori per la nuova viabilità di accesso a Varese in seguito alla nascita della nuova Esselunga. A chiederlo è l’associazione ambientalista Marevivo Varese, dopo l’approvazione del finanziamento regionale che dà il via libera al progetto.

“Abbiamo assistito in questi giorni ad una discussione in merito alla reale utilità del progetto urbanistico che coinvolgerebbe l’area di verde pubblico di Via Selene a Varese – spiega in una nota Marevivo Varese -. Come Associazione Ambientalista chiediamo di poter fare chiarezza a riguardo coinvolgendo in una tavola rotonda tutte le parti interessate nel progetto. Le opere di viabilità sono importanti e difficilmente reversibili per cui è necessario che anche le associazioni ambientaliste territoriali siano coinvolte come parti in causa e Marevivo intende fare chiarezza al di fuori di qualsiasi diatriba politica: la natura è patrimonio di tutti e pertanto deve essere usata prudenza quando si interviene su di essa. Marevivo chiede che si organizzi un incontro tra le Parti per definire esattamente quali interventi a tutela del territorio devono e/o possono essere fatti in Via Selene”.