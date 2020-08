L’attore e cabarettista Norberto Midani in scena a Porto Valtravaglia

Appuntamento a Porto Valtravaglia per lunedì 10 agosto per una tappa del Festival della Comicità. In Piazza a Lago (Salone Colombo in caso di pioggia), alle 21.00 in scena il comico Norberto Midani.

Cremonese, figlio d’arte da parte di madre, viene a stretto contatto con le migliori figure del teatro italiano come Giorgio Streheler, Tino Buazzelli, Dario Fo, Paolo Panelli, Bice Valori ed Eduardo De Filippo. Si forma frequentando un corso triennale all’Università Internazionale del Teatro di Parigi, lavorando al fianco di personaggi del calibro di Peter Brook ed Eugenio Barba. Approda al cabaret lavorando, giovanissimo, anche con Dario Fo e via via con i più importanti comici del Derby, Zelig e Colorado. La sua comicità musicale, divertente, ruspante, coinvolgente, gli permette di frequentare i palchi più prestiosi del circuito comico nazionale. Mattatore di radio, TV e teatro, ha al suo attivo interpretazioni attoriali e comiche di rilievo come “La piovra”, “La bambina dagli occhi di lepre”, diversi post televisivi.

Per maggiori informazioni http://www.festivalcomicita.it.