A Lavena Ponte Tresa riparte il servizio di trasporto per anziani e disabili

Dopo un periodo di sospensione dovuto inizialmente all’emergenza Covid-19 e, in seguito, al danneggiamento dei mezzi causato dall’alluvione che ha colpito Lavena Ponte Tresa il 7 giugno scorso, a partire da lunedì 24 agosto verrà riattivato il servizio comunale per il trasporto di persone anziane e di persone con disabilità presso strutture ospedaliere, diagnostiche e terapeutiche, per esami o visite.

L’Amministrazione comunale raccomanda a tutti gli utenti del servizio il rispetto delle seguenti regole:

non usare il trasporto se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);

non usare il trasporto se si è entrati in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

indossare guanti e mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

utilizzare il gel messo a disposizione e seguire le indicazioni esposte per la corretta disinfezione delle mani;

sedersi o posizionarsi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;

non avvicinarsi o chiedere informazioni al conducente.

Dal momento che l’accesso al mezzo di trasporto è contingentato al numero massimo di 3 persone (1 autista, 1 utente, 1 accompagnatore) e che persistono le limitazioni legate alla pandemia Covid-19, si chiede di limitare la richiesta di intervento ai soli casi di stretta necessità.

Per le prenotazioni contattare, come di consueto, i numeri: 0332 524107 o 0332 524106 in orario d’ufficio.