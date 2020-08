A Lavena Ponte Tresa si lavora per scongiurare un’altra inondazione

I cittadini di alcune zone di Lavena Ponte Tresa anche oggi hanno fatto i conti con il maltempo e, dopo gli allagamenti di inizio giugno, in molti hanno vissuto con apprensione la “bomba d’acqua” che ha colpito il paese nel pomeriggio.

Fortunatamente non si è ripetuto il disastro di inizio estate, ma alcune vie si sono allagate.

«Le criticità maggiori – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – si sono avute in via Tarca per l’esondazione di un torrente proveniente da monte; in via Nolina, dove il torrente è uscito nel tratto interrato dopo la palestra comunale fino ad allagare la provinciale; in via Marconi dove il torrente Raina è momentaneamente uscito prima del sottopasso di via Marconi. In via delle Camelie, lungo una laterale dove le protezioni private hanno fortunatamente tenuto».

«Le opere di messa in sicurezza eseguite lo scorso mese a monte del paese hanno tenuto al maltempo, mentre sono andati in crisi le parti tombinate – aggiunge i sindaco – La pulizia delle vasche di questa mattina ha sicuramente evitato il peggio, scongiurando l’esondazione dei corsi d’acqua».

Domani, sabato 29 agosto, sarà ripetuta la pulizia delle vasche di accumulo, in parte riempite dalle intense precipitazioni che hanno trasportato materiale ghiaioso a valle, e verrà ripresa la pulizia del paese.

«Ringrazio tutti gli operatori per il pronto intervento – conclude Mastromarino – il geometra Barone, l’agente Saverio Teresa, la Protezione Civile, il vicesindaco D’Agostino, l’assessore Giuseppe Pellegrino, le ditte Var.cos , Aletti e Puliscarico oltre alla Provincia di Varese».