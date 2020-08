Laveno in lutto, muore l’ex assessore Alessandro Quaggiotto

È morto l’ex assessore Alessandro Quaggiotto, personaggio molto conosciuto in città e che aveva rivestito la carica di assessore al bilancio dal 2010 al 2015 sotto l’amministrazione di Graziella Giacon. È accaduto nella serata di Ferragosto, quando l’uomo, di 71 anni, è stato ricoverato in seguito a un malore, le cui cause sono ancora in fase di verifica.

«Una notizia che mi ha colto letteralmente di sorpresa – spiega il sindaco Ercole Ielmini -. Stamattina non l’ho visto in chiesa e già in quel momento mi sono stupito, poi sono venuto a sapere che era morto improvvisamente. Siamo cresciuti politicamente insieme nella DC, poi abbiamo preso strade diverse, ma siamo sempre rimasti in contatto. Era una persona tranquilla, senza grilli per la testa, è una perdita per tutta la città». Non è ancora stata fissata la data del funerale.