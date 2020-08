Lavori Enel in via Maspero a Varese, in via Milano non si gira a destra

Dureranno per tutta la giornata del 7 agosto i lavori Enel in via Maspero che stanno modificando in queste ore la viabilità cittadina in quella parte del centro di Varese.

A causa del cantiere infatti non solo non è possibile accedere a via Maspero dal sottopasso che parte da piazzale Kennedy, ma non è possibile nemmeno entrare nella corsia che porta a destra in via Milano, verso piazzale Kennedy e via Maspero stessa.

Il disagio durerà, a quanto sembra, un giorno solo: ma è opportuno, per chi intende andare verso l’ospedale del Ponte o l’area del Mercato o il cimitero di Giubiano passando dalla grande arteria stradale, pensare a percorsi alternativi.