I lavori senza preavviso fermano Basili&co. “Senza dehors non possiamo lavorare”

Sull’agenda ci sono già prestazioni per cena, nei frigoriferi ci sono gli ingredienti, ma la focacceria resta chiusa. I lavori stradali hanno bloccato la riapertura di Basili&co, locale di via del Cairo che doveva riaprire oggi dopo due settimane di stop agostano.

«Senza dire niente hanno iniziato i lavori e ci siamo ritrovati ruspe e scavi davanti al locale» spiega Federico Lodi Rizzini, titolare insieme alla moglie Anna. «Ci siamo informati sui lavori e solo in quel momento ci hanno detto che dovevamo smantellare il dehors, dandoci solo un preavviso di mezz’ora».

Ora: in condizioni normali il dehors è un pezzo importante di attività, ma diventa fondamentale in tempi di emergenza Coronavirus e di obbligo di distanziamento. «All’interno del locale abbiamo dodici posti, con il Covid sono di fatto dimezzati». Una botta mica da ridere, per chi deve tenere in piedi un locale dopo mesi di chiusura in lockdown e dopo la difficile ripartenza.

«Proveremo ad aprire mercoledì per prodotto d’asporto, anche perché abbiamo qui anche materie prime già ordinate e fresche e che non vogliamo buttare» continuano i titolari.

«Non siamo contrari ai lavori» tengono a chiarire (c’è una prospettiva anche di pedonalizzazione della via) «Quel che mi fa arrabbiare – continua Lodi Rizzini – è che non sia stato comunicato prima: se ci fosse stato detto, non avremmo chiuso prima, avremmo programmato la chiusura diversamente». Altro punto critico è anche la comunicazione in questo momento, visto che i titolari lamentano le difficoltà ad avere una risposta chiara da Comune e impresa, se non l’invito a smantellare in tutta fretta il dehors. «Ora gli operai stanno lavorando a buon ritmo per togliere disagi, ma il danno rimane. Ripeto: non siamo contrari ai lavori, ci bastava saperlo per tempo» (va ricordato che i lavori sono di una società che si occupa di reti sotto la strada, non comunali).