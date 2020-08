Le donne e le elezioni negli USA, incontro a Palazzo Estense

Un incontro per scoprire il voto femminile made in USA. Martedì prossimo, 18 agosto, appuntamento alle 18.00 in Salone Estense, per una conferenza dal titolo “Cento anni fa negli Stati Uniti il voto alle donne. Saranno le signore determinanti anche quest’anno?”. A organizzarla la Fondazione Italia U.S.A., con il presidente onorario Mauro della Porta Raffo.

In apertura un breve riepilogo sul funzionamento del sistema elettorale americano. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’assessore alle Pari opportunità Rossella Dimaggio; sarà presente il sindaco Davide Galimberti.