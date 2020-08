Legambiente: “Comitato nato nel ’95, sul San Michele non potevamo intervenire prima”

Il Circolo di Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese risponde al comunicato inviato dai consiglieri di minoranza Giacon e De Bernardi e relativi alla storia e all’iter burocratico che interessa la Collina del San Michele di Laveno Mombello. Ecco la risposta del circolo di volontari.

Il circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese, ancora una volta, si vede chiamato in causa dai consiglieri di minoranza Giacon e De Bernardi con un comunicato apparso su Varese News il 30 luglio. Per rispetto della nostra storia, dei soci e di coloro che guardano all’Associazione con fiducia, desideriamo chiarire alcuni semplici concetti.

Il circolo Legambiente sta facendo tutto quanto di lecito si possa affinché, nel 2020, luoghi di pregio come l’area verde sopra il golfo di Laveno non venga deturpata da altre costruzioni. Quando ci viene chiesto perché non ci siamo opposti alla concessione edilizia del 1983 rispondiamo semplicemente che il nostro Circolo si è costituito a Casalzuigno solo nel 1995! Semplice è anche la risposta alla domanda: che cosa è cambiato dal 1983 ad oggi? IL MONDO!

Forse i signori firmatari della informativa inviata a Varese News non hanno letto il rapporto ISPRA “Consumo di suolo in Italia 2020” e gli aggiornamenti sulle riviste scientifiche riguardanti i cambiamenti climatici e il degrado ambientale che, la scienza lo urla, uccide più del Covid19.

Ricordiamo infine che Legambiente è un’associazione senza fini di lucro e che i soci sono solo volontari che regalano alla comunità il loro tempo libero. Confidiamo che questo possa bastare a chiudere ogni polemica nei nostri confronti.

Il direttivo di Legambiente, Circolo Valcuvia e Valli del Luinese