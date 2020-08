Lezioni anche nella mensa e in palestrina, Bodio si prepara al rientro a scuola

Bambini in tutte le aule, ma anche nello spazio che accoglieva la mensa e nella palestrina. La scuola primaria “San Giovanni Bosco” si prepara ad accogliere il rientro dei suoi alunni. 120 studenti, circa, che troveranno la scuola parzialmente modificata negli spazi, ma senza cambiamenti di rilievo.

«Con la dirigente dell’istituto comprensivo di Azzate, di cui Bodio fa parte, stiamo lavorando già da giugno – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – L’organizzazione non è semplice anche perché le direttive del Governo cambiano con frequenza. Ma abbiamo già predisposto quel che serve per il ritorno a scuola, e che rientra nelle nostre competenze».

Ogni classe avrà banchi singoli, distanziati di un metro e in alcuni casi anche di più: «Abbiamo dovuto sacrificare l’aula mensa ma il servizio, soprattutto il martedì che è giorno di rientro, è comunque garantito. I bambini mangeranno nelle classi con una packed lunch, un pranzo monodose confezionato che verrà distribuito agli alunni e consumato al banco.Per quanto riguarda invece la palestrina finché sarà possibile i bambini si alleneranno all’aperto sfruttando i campetti dell’oratorio, poi vedremo. Purtroppo dobbiamo adattarci alla situazione che speriamo sia transitoria».

Garantito anche lo scuolabus: «Le leggi regionali consentono l’utilizzo di tutti i posti a sedere sui mezzi di trasporto. I bambini potranno utilizzare il servizio come gli anni scorsi avendo l’accortezza di indossare la mascherina. Resta ancora invece da capire come organizzeremo il servizio di prescuola e dopo scuola: tutto dipenderà dal numero degli iscritti. Per agevolare i genitori abbiamo anche organizzato meglio le procedure di iscrizione on line, come lo abbiamo spiegato in un video che abbiamo pubblicato sul nostro nuovo canale youtube (lo trovate qui ndr)».

Tra le novità anche un nuovo “passaggio pedonale” che conduce all’ingresso della scuola: «Dobbiamo evitare che si crei confusione di auto quando i genitori accompagnano o riprendono i bambini. Così abbiamo creato una sorta di corridoio che da Piazza Benemerita, dove i genitori parcheggiano, passa attraverso l’oratorio e arriva direttamente all’ingresso della scuola. Abbiamo cercato le soluzioni per un rientro a scuola in sicurezza. Speriamo tutto vada per il meglio»