Licenziamento per giusta causa, un taglio diretto al rapporto lavorativo

Cos’è il licenziamento per giusta causa, e cosa ci dice la legge?

Probabilmente avrete già sentito parlare molte volte del licenziamento per giusta causa, un vero e proprio fulmine a ciel’ sereno per il datore di lavoro, che si ritrova improvvisamente a doversi tutelare da un soggetto che ha arrecato danno all’integrità dell’attività presso cui lavora.

Il datore di lavoro si avvale di questa procedura per interrompere immediatamente il rapporto lavorativo ufficiale verso un dipendente, la cui condotta come detto in precedenza, non rispetta le clausole di contratto.

Facciamo molta attenzione però, ciò non significa che il datore di lavoro non abbia alcuna norma da rispettare per poter portare a termine il procedimento con successo; le norme attualmente vigenti danno infatti precise indicazioni riguardanti il licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro deve valutare la situazione sotto molteplici punti di vista, partendo dall’entità della responsabilità che il lavoratore sanzionato ha all’interno dell’attività, fino all’assoluta veridicità di quanto sospettato.

Cosa significa ciò? Che un lavoratore accusato di assenteismo dai propri colleghi, non può giustamente essere licenziato dal datore senza una prova concreta di ciò che sta accadendo.

Licenziamento per giusta causa, come può agire il dipendente

Dopo esserci calati nei panni del datore di lavoro che si ritrova a dover gestire un licenziamento per giusta causa, è giusto immedesimarsi anche nelle vesti del lavoratore dipendente; cosa può fare al riguardo? Avrà qualche speranza di non perdere la propria mansione?

Ovviamente il lavoratore non è totalmente indifeso, bensì può in qualsiasi momento presentare una contestazione motivata.

La contestazione non passerà più per le mani del datore di lavoro, bensì andrà direttamente al giudice, il cui compito sarà quello di stabilire se il licenziamento è avvenuto veramente per una giusta causa.

Al giorno d’oggi sono ben poche le persone che dopo il licenziamento ricorrono alla contestazione, proprio perché basta la minima infrazione legale a far diventare il licenziamento “motivato”.

Un dipendente beccato a rubare all’interno dell’attività o una lavoratrice con certificato falso di malattia, subiranno lo stesso trattamento senza la possibilità di riavere indietro il proprio posto di lavoro, avendo commesso una grave infrazione a livello legale.

