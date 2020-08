Licenziato il medico accusato di atteggiamenti omofobi

È stato licenziato in tronco il chirurgo sospeso perchè accusato di atteggiamento omofobo. La decisione dell’Asst Sette Laghi è stata assunta dopo aver recepito il parere della commissione disciplinare.

Nella delibera si legge:

«i fatti commessi sono di una gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Azienda e omissis e non consentire quindi la prosecuzione del rapporto di lavoro….

si decide di prendere atto del verbale conclusivo del procedimento disciplinare a carico del suddetto dipendente e di risolvere conseguentemente il rapporto di lavoro in atto con lo stesso a decorrere dal giorno successivo all’adozione del presente provvedimento, senza corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso;….

Il provvedimento è immediatamente esecutivo».