Luca Santagostino candidato con la lista “Civitas”: “Ecco i nostri progetti”

“Riqualificazione dell’area Gaggetto, realizzazione di una area di rispetto ciclabile tra Laveno e Cerro, Bike Park, bilancio partecipato e creazione del “Consiglio dei Giovani”, forte promozione del turismo, attenzione ai più deboli; sono solo alcuni dei progetti proposti da “Civitas”, una autentica lista civica costituita da cittadini indipendenti, e non supportata da partiti e movimenti politici, per Laveno Mombello capitanata, come candidato sindaco, da Luca Santagostino”, spiega in un comunicato ufficiale il gruppo.

E continua: ““Civitas”, un nome scelto non a caso, che esprime lo stato giuridico dei cittadini che sono dei soggetti di diritto ma anche di doveri. Il diritto, del cittadino, di essere amministrato al meglio e nell’esclusivo interesse della collettività; il dovere, dell’Amministrazione Pubblica, di operare in maniera trasparente e con responsabilità civica a tutela degli interessi della società senza interessi di parte e condizionamenti che, inevitabilmente, vincolano l’agire politico.

Un nome, “Civitas”, che rappresenta il significato dell’impegno e la missione che la futura Giunta si è data; garantire al cittadino un paese pulito, ordinato, sicuro, solidale con chi ne ha bisogno e che offra nuove opportunità di lavoro. Lavoro che può essere creato, prima di tutto, attraverso la promozione e la valorizzazione del territorio, la realizzazione di progetti culturali e di svago per ogni fascia d’età che, caratterizzando in maniera duratura e non estemporanea e sporadica il nostro Comune, facciano godere al cittadino e al turista il cielo, la montagna, l’acqua e la terra di cui facciamo parte.

“Siamo un gruppo di cittadine e cittadini che ha deciso di unire spontaneamente e naturalmente sogni, energie e competenze per creare un progetto credibile e di ampio respiro che riesca a valorizzare al meglio la realtà in cui viviamo, sviluppandone le ricche potenzialità non sempre adeguatamente espresse. Crediamo che il futuro del nostro territorio possa, anzi, debba passare attraverso il rilancio del turismo che significa, implicitamente, nuove opportunità di lavoro per i nostri ragazzi e i nostri cittadini. Sono convinto che sia un obiettivo raggiungibile e per questo ho lavorato a fondo per attrarre le migliori competenze tecniche e professionali, indipendentemente dal credo politico dei singoli, perché credo fermamente nelle capacità personali e nella meritocrazia che sono le uniche leve su cui si deve fondare l’azione di governo di qualunque amministrazione pubblica. Abbiamo diverse idee, molte innovative, su cosa “fare” nel corso del nostro mandato e, per dare concretezza al nostro pensiero, abbiamo lavorato per mesi in gruppi tematici per articolare progetti definendo le aree temporali nelle quali realizzarli”.