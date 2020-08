Luino, Maccagno e Germignaga: carabinieri in azione contro furti e assembramenti

Controlli da parte dei Carabinieri in alcune delle località turistiche del Lago Maggiore nel pomeriggio di oggi (sabato 8 agosto). I Carabinieri della compagnia di Luino, coadiuvati con gli uomini delle terzo reggimento carabinieri Lombardia, hanno passato al setaccio strade, spiagge, parcheggi e campeggi.

Coordinati dal capitano Alessandro Volpini, i militari sono intervenuti, in particolare, in località Fontanelle a Germignaga per un litigio tra adolescenti: niente di grave, avvisati i genitori dei ragazzi dopo alcuni episodi di intemperanza.

Controllato anche il parco Giona a Maccagno con Pino e Veddasca dove sono stati segnalati episodi di furti nelle auto. Sorvegliata speciale anche Castelveccana in località Calde’ e il lungolago di Luino con pattuglie nella zona intervenute per verificare l’adempimento da parte dei turisti e dei residenti degli obblighi imposti dalle normative anti Covid: divieto di assembramento, obbligo di mascherina se non si riesce a rispettare la distanza di 1 m tra una persona e l’altra, anche all’aperto.