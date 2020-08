Mai più allagamenti: lavori in corso alla scuola primaria di Vedano Olona

Lavori in corso a Vedano Olona per la messa in sicurezza di alcune aree critiche del territorio, tra cui la scuola primaria De Amicis, spesso colpita da allagamenti e danni collaterali in occasioni di precipitazioni atmosferiche importanti.

L’intervento riguarderà anche via Insurrezione e via degli Alpini. Si procederà al potenziamento della rete di scarico delle acque bianche anche grazie alla realizzazione di nuovi sistemi di recepimento delle acque.

Il primo lotto di lavori di ammonta a circa 100.000 euro.

Nel 2018 ad essere colpita fu la palestra al piano interrato della scuola primaria, allagata e danneggiata nel corso di un nubifragio: