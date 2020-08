Malnate, riapre la Fonderia delle Arti

Da lunedì 24 agosto ripartono le attività alla Fonderia delle Arti, l’associazione malnatese che ha sede nel castello del Parco I Maggio (in via Savoia 8).

Oltre ai corsi di disegno e pittura per adulti sono in programma corsi d’arte estivi settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 o dalle 15,00 alle 17,00 rivolti a bambini e ragazzi.

I corsi si svolgeranno dal 24 agosto all’11 settembre con un minimo di 5 e un massimo di 7 partecipanti per fascia oraria.

Chi fosse interessato è pregato di far pervenire la propria adesione entro e non oltre il 21 agosto per permettere di organizzare al meglio le attività.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 368 3731105 (Pippo Delia).