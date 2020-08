Il maltempo annunciato è già qui: primi allagamenti nel nord del Varesotto

(Sopra: Cadegliano Viconago, foto di Mary Razzino) – Come ampiamente annunciato la perturbazione attesa anche sul Varesotto è arrivata con piogge, anche forti già dal mattino. Piogge che a partire dal pomeriggio in alcune località hanno iniziato a creare problemi.

Dalle 16,30 i Vigili del fuoco di Varese, Laveno Mombello e Tradate stanno infatti intervenendo in alcune località delle valli varesine.

I primi interventi per allagamenti si segnalano in particolare a Cunardo (con scantinati allagati in particolare in via Prada), nella zona del torrente Margorabbia, a Grantola, Marchirolo e Caravate.

Acquazzoni e allagamenti anche a Lavena Ponte Tresa (in particolare in via Tarca), Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Leggiuno e Cuvio.

A Cadegliano Viconago la strada statale 233 “Varesina” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km 68,900 per la presenza di detriti sulla strada a causa delle forti piogge.

A Marchirolo, sulla statale 32, si è allagata una carrozzeria ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

A Luino il forte acquazzone di questa mattina ha causato il parziale allagamento dell’atrio della stazione stazione, con disagi ma senza danni a persone o cose.

(aggiornato alle 18,02 di venerdì 28 agosto – seguono aggiornamenti)