Da massaggiatore a magazziniere, Dario Rossi cambia ruolo al Città di Varese

Il Città di Varese comunica che il signor Dario Rossi ricoprirà il ruolo di magazziniere nella stagione 2020/21.

Dario Rossi fin dal primo giorno di vita del Città di Varese ha creduto nel progetto: l’anno scorso, nella prima stagione, ha rappresentato un punto fermo per quanto riguarda la parte organizzativa. In qualità di massaggiatore, ruolo che già aveva ricoperto in passato a Brebbia, Laveno e Caravate, grazie alle sue qualità professionali e umane si è rivelato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo. In tutti i giocatori e componenti dello spogliatoio ha lasciato ottimi ricordi e, curiosità, nell’ultima partita della scorsa stagione – quella decisiva con la Valcuviana – ha ricevuto la dedica del bomber Ponti dopo la rete della vittoria.

Dario Rossi incarna in pieno lo spirito e i valori del Città di Varese ed è già motivato per la nuova mansione che l’attende: «Sono orgoglioso di fare parte di questa grande famiglia. Per me sarà un compito nuovo ma l’affronterò con grande dedizione come ho sempre fatto: i ragazzi e la società potranno sempre contare su di me».