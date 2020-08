Non è un ricordo qualunque, quello che si mescola agli altri nella pagina delle necrologie di Varesenews che ricorda Matteo Pasquetto:

Sono vicinissima al vostro dolore….Matteo e Paolo cammineranno insieme oltre le montagne che tanto amano.

Un abbraccio speciale a Giona, mamma e papà,

Con grande dolore e affetto Fiammetta Rindi

Il ricordo, e l’abbraccio virtuale, è quello di Fiammetta, mamma di Paolo Rindi, che a 19 anni, nel 2016, è scomparso durante un’escursione in Val Grande.

Suo figlio fu ritrovato dopo oltre un mese in un dirupo, dopo una ricerca che mobilitò centinaia di persone e tenne sospeso tutti i varesini, che hanno sperato fino all’ultimo che la storia non finisse in quel modo. Il suo ricordo, e la memoria di tutti, ha già prodotto buoni frutti: dai fondi raccolti dopo la sua morte è stata costruita una scuola in Nepal.