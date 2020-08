Mattia Zen vince in Val Susa, suo il Campionato Italiano di corsa in montagna

Titolo italiano per un malnatese del Cus Insubria. Mattia Zen, classe 2003, ha vinto in val di Susa nella categoria U18 il Campionato Italiano di corsa in montagna, una corsa ufficiale Fidal.

Il malnatese si è imposto con il tempo di 15’26, arrivando con 14 secondi di vantaggio sul secondo, Samuel Demetz del Gherdeina Runners.

Le parole di Mattia Zen rilasciate all’ufficio stampa della Federazione italiana di atletica leggera: «Stare al comando, anche a costo di saltare. Questa era la mia idea prima della gara e la testa mi ha aiutato a non mollare mai. Sapevo di essere in forma e di stare bene, dopo la prima discesa ho preso margine e me ne sono andato, poi ho avuto un momento di crisi e Samuel Demetz è riuscito a riprendermi al termine della seconda salita. Ma ho avuto la lucidità di reagire. Alla fine non ne avevo più, sono andato avanti solo di cuore».