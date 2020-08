Michael Caine e Tilda Swinton nell’ultimo film dell’estate sommese

Un cold case ambientato nel secondo Dopoguerra, con protagonisti Michael Caine e Tilda Swinton. È l’ultimo film del ‘Cinema sotto le stelle’ di Somma Lombardo, una rassegna di quattro pellicole proiettate all’aperto per tenere vivo lo spirito cittadino nella strana estate 2020 segnata dal Covid (foto d’archivio).

Martedì 4 agosto, alle ore 21.15, il ‘Cinema sotto le stelle’ organizzato dal Comune arriva a Mezzana. In piazza Santo Stefano sarà proiettato The Statement – La sentenza: una storia ambientata nell’immediato Dopoguerra, quando un giudice e un colonnello riaprono il caso di Pierre Brossard, ex membro della polizia del governo di Vichy accusato di aver ucciso sette ebrei nel 1944.