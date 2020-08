È morto Bruno Nobili, della fabbrica di cioccolato Irca

È morto all’età di 87 anni Bruno Nobili, imprenditore per anni alla guida – insieme al fratello – della Irca, la fabbrica di cioccolato e affini con sede principale a Gallarate, in via Arconti.

I funerali si terranno oggi alle 11.15 nella Basilica di Santa Maria Assunta.

Una storia centenaria di imprenditoria nell’Alto Milanese, partita nel 1919, quando Renato Nobili aprì il suo primo laboratorio a Cedrate, allora ancora un paesino distinto dal resto dell’abitato di Gallarate, ma destinato a diventare parte della città.

E parte della città è divenuto lo stabilimento della Irca, rimasto produttivo e cresciuto dentro all’abitato ma successivamente affiancato – negli anni della conduzione di Bruno e Pierugo – dagli impianti di Vergiate, negli anni del boom in cui l’azienda introdusse importanti innovazioni di processo e nuovi prodotti (mitologica la Marixcrem) .

L’azienda, che produce soprattutto semilavorati per la pasticceria, è stata ceduta dalla famiglia Nobili (Bruno viveva a Cassano Magnago) nel 2015 ad una nuova proprietà francese, che a sua volta l’ha ceduta all’americana Carlyle. Che ha continuato a investire sulla zona di Gallarate, con l’apertura del nuovo laboratorio nella zona industriale di Cedrate.