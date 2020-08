Muore un motociclista in Svizzera, la Polizia cerca testimoni

Un motociclista di 29 anni è morto ad Avegno, in svizzera, nella notte tra venerdì e sabato. L’incidente si è verificato verso l’1.45.

Questa notte poco dopo l’1.45, in territorio di Avegno, il motociclista cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese circolava su via Cantonale in direzione di Tegna. In base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, nell’effettuare una curva a sinistra, ha perso il controllo del veicolo, andando dapprima a sbattere violentemente contro un muretto e terminando quindi la sua corsa in un prato a una quarantina di metri di distanza.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Salva che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso del 29enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è anche intervenuto il Care Team.

Eventuali testimoni che avessero assistito all’incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.