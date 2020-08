Nasce #Goodfriends, il progetto di economia sociale della Fondazione Giacomo Ascoli

Si chiama #Goodfriends ed è il nuovo progetto di economia sociale che unisce solidarietà e qualità dei prodotti. A lanciare l’iniziativa è la Fondazione Giacomo Ascoli che, in memoria del piccolo Giacomo, dal 2006 si prende cura dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche e delle loro famiglie.

Molte aziende “buone amiche” della provincia di Varese hanno aderito alla nuova sfida di mercato. Il risultato sarà l’incremento delle vendite dei prodotti selezionati, grazie alla rete di sostegno della Fondazione, e l’investimento di una parte del ricavato in opere di beneficenza, come la costruzione di camere sterili per la degenza dei bambini in aplasia già in programma.

I bambini del Day Center onco-ematologico pediatrico Giacomo Ascoli hanno partecipato al progetto colorando il logo della Fondazione, una vela mossa dal vento della speranza. Ora questa vela è multicolore, come molti sono gli amici che sostengono la Fondazione.

L’azienda che darà il via a questa partnership è la gelateria Dulce Argentina di Varese. A partire dal primo settembre, e per tutto il mese, chiunque acquisterà vaschette di gelato nei due negozi di via Crispi 110 e di viale Borri 132 aiuterà un bambino malato di cancro o affetto da una patologia ematologica.

Un buon gelato artigianale è questione di scelta di ingredienti di qualità, per questo Dulce Argentina utilizza sostanze naturali prive di coloranti artificiali, frutta fresca e latte, uova e panna certificati, garantiti e pastorizzati. «A noi non basta produrre un gelato solo buono, vogliamo produrre un gelato speciale. Per questo abbiamo deciso di sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli» dice Alessandro Cilluffo, titolare di Dulce Argentina insieme al fratello Fabrizio. «Il nostro scopo è quello di utilizzare i fondi raccolti per salvare vite umane, alleviare la sofferenza e garantire servizi efficienti per la città e la provincia» afferma Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli e padre di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma di non Hodking. «A causa dell’impossibilità di organizzare manifestazioni – come per esempio Fuck the Cancer, Arrivederci Estate, Cuore di cuori – abbiamo pensato di essere vicino ai buoni amici che sostengono la Fondazione e di far sentire la nostra voce attraverso l’iniziativa #goodfriends. Il nostro impegno non ha avuto pause, nonostante questo periodo infelice». Il progetto è aperto a tutte le aziende del territorio e a quelle di altre regioni che desiderano fare conoscere i propri prodotti, combinando l’eccellenza delle materie prime alla bontà del cuore.

Per partecipare o avere informazioni, scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it