Nella notte di Ferragosto risuona a Luino la musica del pianista Antonio Davì

Ferragosto in musica a Luino, dove sabato 15 agosto alle 21 al Parco a Lago si terrà un concerto del pianista Antonio Davì (in caso di pioggia al Teatro Sociale), organizzato da Ascom in collaborazione con il Comune di Luino.

Quest’anno la protagonista assoluta sarà la musica classica: Davì eseguira il grande Rachmaninov.

«L’appuntamento ferragostano con il pianista Antonio Davì che l’Amministrazione ripropone da diversi anni sul lungolago, è diventato un evento imprescindibile nel programma annuale dell’assessorato alla Cultura del Comune di Luino. – commenta l’assessore Pier Marcello Castelli – La magia che emana la musica di Davì anche quest’anno riuscirà a rallegrare tutti coloro che avranno la possibilità di assistere al suo coinvolgente spettacolo. Invito tutti a non perdere l’occasione di essere presenti alla sua esibizione».

Il concerto è a partecipazione gratuita.

Maggiori informazioni relative al M° Antonio Davì sono presenti sul suo sito www.antoniodavi.net.