Nidi gratis e bonus asili dell’Inps, tutte le informazioni per i cittadini di Castellanza

Il Comune di Castellanza nell’ambito dell’assistenza scolastica, concede per l’anno scolastico 2020/2021 ai nuclei familiari residenti a Castellanza agevolazioni sulle tariffe per la retta di frequenza servizio nido d’infanzia e quota di frequenza (pasto) asilo nido comunale, gestito in concessione da ACOF (nidi P. Soldini e Don G. Tacchi).

Cliccando qui trovate il documento nel quale sono riportati i requisiti per poter accedere alle agevolazioni e tutte le informazioni principali per la misura dei nidi gratis di Regione Lombardia, alla quale Castellanza aderisce, e il bonus asili nido dell’Inps.